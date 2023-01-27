شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتي" تعلن عن عروض "سيرك دو سوليه" مارس المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى عن إقامة عروض Cirque du Soleil فى الفترة من 8 مارس المقبل إلى 18 من نفس الشهر، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

يذكر أن "Cirque du Soleil" تم تأسيسه عام 1984، واستطاع أن يخطف الأنظار نحوه بسرعة شديدة، من خلال تقديم الاستعراضات الخاصة بالسيرك، وقد استطاع التوسع بشكل سريع فى التسعينات إلى ما يفوق الـ3,500 موظف من أكثر من أربعين دولة، بينما تقدر عائدات السيرك بأكثر من 600 مليون دولار أمريكى سنويا.

سيرك "دو سوليه" بالفرنسية: Cirque du Soleil وتعنى "سيرك الشمس" هى بالأصل شركة ترفيه كندية مقرها فى مدينة مونتريال، كويبيك، مشهورة بتقديم عروض السيرك، تأسست عام 1984 فى مدينة باي-سان-بول فى كويبيك بكندا وهو سيرك يقتصر على العناصر البشرية ويخلو من استخدام أى نوع من الحيوانات.