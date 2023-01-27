شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة عن حكاية "زيارة": يهمنى تجسيد دورى بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الممثل محمد جمعة عن سعادته بتجربة حكاية "زيارة" التي عرضت ضمن حلقات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وقال عنها "أحببت للغاية فكرة تقديم الموضوعات القصيرة التي تقدم بشكل مكثف للناس في 5 حلقات أشبه بفيلم سينمائي".

وقال محمد جمعة في تصريحات لـ ”الخليج 365”: تحمست للغاية للعمل لأنني أجسد فيه دور إنسان لديه طفل تضغط عليه ظروف الحياة وتجعله ينفصل عن زوجته، ولا تسير الأحداث على وتيرة واحدة فبعد الحلقة الثالثة نشهد تغيرًا كبيرًا".

وأضاف محمد جمعة: سعيد بالعمل مع المخرج محمد حماقي بالمسلسل، وكانت هناك محاولات من قبل للعمل سويا لكن لم تشأ الظروف، فهو مخرج واعي ويفهم جيدا كيف يوجه الممثل.





محمد جمعة: يهمني تجسيد دوري بشكل جيد

وعن تحمله البطولة المطلقة في حكاية زيارة ومدى خوفه من تحمل مسؤولية عمل من بطولته قال: لم أخف من هذا الأمر، أنا في النهاية أجسد شخصية في عمل فني، سواء كانت هي بطل العمل أم جزء منه، ويهمني في المقام الأول أن أجسد الشخصية بشكل جيد.

وحول كواليس التحضير للعمل قال جمعة: جمعتني جلسات عمل مع المخرج محمد حماقي وأيضا المؤلف مصطفى جمال هاشم وكان هناك تواصل أيضا مع الممثلة نهى عابدين، لنتفق على ما نريد أن نقوله من خلال المسلسل وكيف نعبر عنه، وبعد أن استقرينا على الشكل النهائي، بدأت رسم ملامح الشخصية وتفاصيلها.

شارك في بطولة ناردين عبد السلام وإيمان سلامة وحنان سليمان وتغريد فهمي وعمرو عبد العزيز والطفل آدم وهدان.

يذكر أن مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.