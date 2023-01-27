عمرو دياب يحيي حفلاً غنائياً في قطر 14 فبراير المقبل

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير ضمن احتفالات عيد الحب في فبراير المقبل، وكشف عن جميع تفاصيل الحفل من خلال صفحته الخاصة عبر موقع الصور الشهير إنستجرام.وشارك الفنان عمرو دياب جمهوره ببوستر حفله الغنائي المقرر إقامته فى عيد الحب، وذلك يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 وذلك في أحد المطاعم التي تقع بقطر.

كما يشارك الفنان عمرو دياب في حفله الغنائي بقطر، الدى جي اللبناني الشهير رودج الذي سيقدم هو الآخر مجموعة من الأغاني المختلفة من خلال الدي جي الخاص به.

وأحيا عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا مؤخرا في دبي، بحضور جماهيري ضخم، وقدم خلاله عددا من أغانيه المميزة.

يذكر أن هناك عددا آخر من الفنانين أعلنوا بالفعل عن حفلاتهم في عيد الحب وكان من بينهم هاني شاكر وعلي الحجار وجنات، الذين سيحييون حفلات غنائية ضمن برنامج دار الأوبرا المصرية في عيد الحب.

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