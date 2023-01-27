الإماراتية أحلام تكشف حقيقة سعر ساعتها في برنامج "سعودي آيدول"

تصدرت ساعة وإطلالة الفنانة الإماراتية أحلام التي ظهرت فيها بالحلقة الثانية من العروض المباشرة لبرنامج المواهب ”سعودي آيدول“، حديث الجمهور على مواقع التواصل.

ونقلت صفحات متداولة معلومات عن ساعة أحلام، جاء فيها بأنها من Richard Mille Lady Rose Gold، وهي نادرة ويبلغ سعرها حوالي مليونين و800 ألف ريال سعودي، بما يعادل 700 ألف دولار ونصف.

لكن أحلام ردت على هذه المعلومات المتداولة سريعا، فقد نشرتها، وعلقت عليها: ”لا ساعتي غير عن الصورة ذي اشتريتها من مجوهرات صديقي ابوظبي كل الشكر لمجوهرات صديقي وخصوصاً مهره صديقي اللي وفرت لي الساعة“.

وأضافت في تعليق آخر: ”ليه مركزين على الساعه هذي بالذات يستاهل ريتشارد ميل بطل كان موظف في رولكس تخيلوا روليكس رفضت عرضه للساعات ذي وبعدها فتح بنفسه اغلا ساعات في العالم كم احب النجاح والطموح والاراده وان مافي شي يوقفك وان كانت اكبر شركه في العالم #روليكس #ريتشارد_ميل #proud“.

واختارت الفنانة الإماراتية إطلالتها من مجموعة زهير مراد لخريف شتاء 2023، عبارة عن كروب توب مفتوحة عند منطقة الصدر، وتنورة بفتحة طويلة مع بلايزر مطرزة بنقشات بألوان مختلفة، وظهرت بقصة شعر كاريه.

ووثقت أحلام صورا من الحلقة مع لجنة التحكيم، وعلقت: ”كانت ليله ولا اروع الاصوات بدأت للتاهل انتظرونا الخميس المقبل ولا تنسون تعطوني رئيكم في اطلالتي الليله على شاشه كل العرب“.

وفي تغريدة لأحلام عند بداية حلقة العروض المباشرة الثانية، كتبت عبر ”تويتر“: ”الاجتهاد هو السبب الاول للنجاح، والنجاح رح يكون حليف شخص واحد رح يحصل على اللقب“.

كما علقت أحلام بعد تصدر هاشتاغ ”سعودي آيدول“ الترند على ”تويتر“ المملكة: ”الله الله علينا“.

وشهدت الحلقة الثانية من العروض المباشرة لبرنامج ”سعودي آيدول“ مغادرة المشتركين ريناد المهدي، وسيف أحمد.

أما العضو الثاني في لجنة التحكيم أصالة نصري، فقد أشادت بالمواهب المشاركة في برنامج ”سعودي آيدول“، مشيرة إلى سعادتها بحالة التطور الفني التي تعيشها السعودية في الوقت الحالي.

ووثقت أصالة مع المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع ”إنستغرام“ صورا من كواليس البرنامج، وعلقت: ”كلّ شوي بيصير أحلى وأحلى هالمشروع الوطني السعودي الفخر اللي بيبيّن المواهب السّعوديّه أصواتهم تربيتهم أخلاقهم لطفهم، شكراً لكل من ساهم بإظهار الصورة الحلوة للنّاس الحلوة“.

قد يهمك أيضا