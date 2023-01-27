المستشار تركي آل الشيخ يستقبل جورج وسوف وعائلته في العاصمة السعودية

استقبل المستشار تركي آل الشيخ الفنان السوري الكبير جورج وسوف مع ولديه حاتم وجورج جونيور في العاصمة السعودية الرياض، عقب أسابيع قليلة على وفاة نجله وديع.

ونشر رئيس "هيئة الترفيه" عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوات مع عائلة "الوسوف" التي استقبلها في داره... وقال معلقاً: "مع أبو وديع الغالي".



وشارك المستشار السعودي صورة أخرى جمعته مع "سلطان الطرب" والفنانَين ماجد المهندس وأصيل أبو بكر، بالإضافة إلى صورة ظهر فيها مع جورج وسوف وحده، مضيفاً إليها أغنية "أي دمعة حزن لا" بصوت الأخير.

وحرص "الوسوف" في بيان أصدره أخيراً على تقديم الشكر الى كل من واساه في محنته الأخيرة بعد وفاة نجله البكر وديع، واعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهرَي كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) نظراً للظروف التي يمر بها.



وأضاف البيان: "بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير، مقدّراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها، وطالباً من الله أن يُبعد هذه المصائب عن الجميع".

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