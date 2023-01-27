شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الفيلم التسجيلى "نقطة تحول" على قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض شبكة قنوات الشركة المتحدة، الفيلم التسجيلى "نقطة تحول" غدًا السبت، فى مواعيد مختلفة، إذ يأتي العرض الأول على قناة "سي بي سي" فى تمام الساعة 5 مساء ، وعلى قناة إكسترا نيوز فى تمام الساعة 6 مساء، وعلى قناة أون فى تمام الساعة 7 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية فى تمام الساعة 7 مساء، وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة 8:45 مساء، وعلى قناة dmc فى تمام الساعة 11:30 مساء.

"نقطة تحول بين الألم والأمل" يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.

جدير بالذكر أن الفيلم يناقش كيف استطاع الأبطال من مصابي العمليات أن يحولوا تلك الآلام العظيمة التي مروا بها والمحنة الكبيرة، إلى منحة وأمل جعل بعضهم يحقق البطولات الرياضية رغم الإصابة والبعض الآخر يعود إلى عمله في أماكن مختلفة غير قتالية لكنه يقدم نموذجًا جديدًا للإبداع والتفاني من أجل الوطن.

وقال أحمد نور، مخرج فيلم "نقطة تحول" بين الألم والأمل لـ"الخليج 365" والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إن العمل استغرق تصويره حوالى 7 أيام ما بين الإسكندرية وعدة أماكن للجيش والشرطة، مضيفًا أن الشركة المتحدة وفروا لنا أشياء كثيرة وأوجه الشكر لهم على دعمهم.

وأضاف جلسنا مع شخصيات نماذج حية من القوات المسلحة منهم النقيب أحمد نجيب الذى أخذ عبوة ناسفة من الإرهابيين، وبعدها تم بتر قدميه وحقق حلمه في مجالات أخرى، كذلك المقدم إسلام وغيرهم الذين حققوا نجاحات فى غير مجال عملهم.

وأشار من المقرر عرض الفيلم غدا على مجموعة من قنوات المتحدة، وتستغرق مدته حوالى 45 دقيقة.