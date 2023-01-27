شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين لـ"القاهرة الإخبارية": عائلة يحيى الفخرانى الأقرب لى وهؤلاء علمونى الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة صابرين إلى أهم الأسماء التي عملت معها خلال مسيرتها الحافلة، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج "هوليود الشرق" مع المذيعة هدي كمال، والذى يذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، بقولها: المخرج محمد فاضل هو الأب الروحي ليا، وإنعام محمد على أستاذة تعلمت منها التفاني في العمل، والوصول لأعلى مراحل الإتقان بصورة كبيرة".

وأضافت بخصوص الفنان يحيى الفخرانى: تعلمت منه البساطة، وأسرته بالكامل أعتبرها أسرتي وألجأ إليهم في أية مشكلة".

وبخصوص الفنان محمود مرسى: "تعلمت منه العشق لما أفعله، وهو من علمني ضرورة عدم مشاهدة أى عمل ليا قبل عرضه، بمعني عدم مشاهدة أية مشاهد مع المونتير أو المخرج مؤكدًا أن ذلك يضر ولا ينفع لأنه يجعل الفنان يهتم بشخصيته على حساب الشخصية الذى يجسدها".

كما قالت الفنانة صابرين خلال الحلقة، إن الدراما في مصر بدأت من خلال الكلمة أي الموضوع، وكان دائما ما يخرج العمل من حواري وشوارع وبيوت مصر، و«جميعا كنا شبه بعض وأوجاعنا ومشاكلنا واحدة، ومصداقية الأحداث لأنك تكونين مؤمنة بها ومرت هذه الظروف على الأقارب والجيران».

وأضافت خلال استضافتها بأول حلقة من برنامج «هوليود الشرق» الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «كان فيه دفا، وأتذكر في ليالي الحلمية ورأفت الهجان، كانت الحلقات تتكلم عن المعدت والشخصية المصرية بكل شرائحها، وكان الرائع أسامة أنور عكاشة ومحسن زايد ومحمد جلال عبدالقوي، أعمالهم من نسيج مجتمع يحمل آلام وآمال».

وتابعت: «كان دائما كل مشهد يبدأ بالم وينتهي بأمل، وكان الكاتب من نفس الحارة والممثل من نفس المنطقة، وكان الجميع يشعر بالأمل والألم، فعندما حققنا ذلك كان كل الوطن العربي بالنسبة له كانت مصر بدرامتها هي الحدث، وهي أول من أنتج الأفلام في الشرق الأسوط والمنطقة المحيطة بنا، وبالتالي أعمالنا وروادنا ومخرجينا هم الأساس».