شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "وش القفص" بنادى سينما أوبرا الإسكندرية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وذلك بمسرح سيد درويش، غدًا السبت، في تمام الساعة السادسة مساء، فعاليات سينما أوبرا الإسكندرية.

وتقام فعاليات النادي غدًا بالتعاون مع روتاري الإسكندرية واينرول الإسكندرية ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات بمعرض فني تحت عنوان "السينما والفن من أجل السلام" ويعقب ذلك عرض فيلم"وش القفص" للمخرجة "دينا عبد السلام" ، ثم تقام ندوة لمناقشة الفيلم مع مخرجتة والجمهور يديرها الناقد السينمائي "أحمد عسر" وإعداد "سماح عبد الاه".

وكانت المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، نعت المخرج سميح منسي والذي وافته المنية أول أمس الأربعاء عن عمر ناهز 69 عاماً،وقالت المونتيرة منار حسني أن المركز القومي للسينما فقد أحد ركائزة، وتجلى ذلك من خلال مجموعة الأفلام التي اخرجها وحصدت العديد من الجوائز ، وهو أحد رواد السينما الوثائقية في مصر ، حيث سجل بصمته المميزة في العديد من الأعمال.

ومن جانبها تقدمت منار حسني بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل متمنية من الله أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان وأن يتغمذ الفقيد برحمتة الواسعة وان يسكنه فسيح جناته.