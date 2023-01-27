شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف موعد طرح فيديو كليب "نصابة" بمشاركة الجزائرى ديدن كانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد رمضان عن موعد طرح كليب أغنيته الجديدة "نصابة" بمشاركة نجم الرابر الجزائري ديدن كانون، حيث نشر صورة تجمعه بديدن عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "فيديو كليب أغنية نصابة يوم الأربعاء المقبل، ثقة في الله نجاح".



محمد رمضان

وكان محمد رمضان، انتهى مؤخرًا من تصوير كليب الأغنية والذي تم تصويره بمنطقة الأهرامات، كنوع من الترويج للسياحة المصرية وإبراز المعالم السياحية، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيي، ومن إخراج أنيس سيبتي.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية كليب أغنية على وضعنا الذي طرحه على مؤخرا على "يوتيوب"، وشاركه الغناء نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية، وصرح رمضان عن هذا التعاون قائلاً: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

وفي سياق آخر يخوض محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "العمدة"، حيث يجسد شخصية "جعفر العمدة" خلال الأحداث وهو متزوج من 4 سيدات، ويشارك في بطولة العمل كل من: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فهيم، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.