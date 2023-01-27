شكرا لقرائتكم خبر عن آخر "ويك إند" فى يناير.. 5 حفلات لنجوم الغناء أبرزهم نيكول سابا وتامر عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العطلة الأسبوعية الأخيرة بشهر يناير "الويك أند"، سلسلة من الحفلات الغنائية في موسم الشتاء التي ستنطلق بعضها من داخل مصر والأخرى من بعض الدول العربية، والتي يحرص عدد كبير من الجمهور حضورها ومشاركة نجومهم المفضلين في الغناء والاحتفال معهم، خاصة أن العطلة يشارك فيها عدد من ألمع نجوم الغناء والطرب فى الدول العربية.

نيكول سابا

تحيى النجمة نيكول سابا، حفلاً غنائياً، مساء اليوم الجمعة، في بحيرة القاهرة او كما كان يطلق عليها بحيرة عين الصيرة بمتحف الحضارة، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها.

تامر عاشور

يحيى النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا في محافظة المنيا، اليوم الجمعة، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

مسار إجبارى وشارموفرز وأتوستراد

تحيى عدد من فرق الأندرجراوند وهم فريق مسار إجبارى وفريق شارموفرز وفريق أوتوستراد، حفلاً غنائيا في أبو ظبى بالإمارات، مساء اليوم الجمعة، وتقدم الفرق باقة مميزة من أشهر أغنياتهم.

طبلة الست

تقدم فرقة "طبلة الست" حفلاً على مسرح ساقية الصاوي، مساء اليوم الجمعة، حيث ستقدم باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية، وهى إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والتى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

ناصيف زيتون

يحيى المطرب السورى ناصيف زيتون، حفلاً غنائياً في دولة الكويت، مساء اليوم الجمعة، ويقدم خلال الحفلة مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.