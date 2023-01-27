شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي بكر يطالب بمنع الزيارات المفاجئة من الباحثين عن الترند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمتحدث باسم النقابة، عن أن الموسيقار حلمي بكر طلب منع الزيارات المفاجئة من الباحثين عن الشهر وركوب الترند.

وأوضح محمد عبد الله أن حلمي بكر فوجئ بحضور عدد من الأشخاص ممن لا تربطه بهم أي علاقة مباشرة يزورونه بشكل مفاجئ في المستشفى ويصرون على التقاط الصور معه رغم حالته الصحية المعروفة للجميع.

وأشار الدكتور محمد عبد الله إلى أن المستشفى غير طاقم الأمن الذي وافق علي دخول هؤلاء الغرباء دون سابق معرفة مع حلمي بكر أو تحديد لموعد الزيارة.

وطالبت النقابة باحترام ظروف حلمي بكر الصحية والبعد عن الجري وراء الترند أو اقتحام خصوصية المريض وزيارته بشكل مفاجئ من أشخاص هم ليسوا أصدقائه أو في مجلس النقابة.

من ناحية أخري كان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبد الباقي رئيس لجنة الخدمات، والدكتور عاطف إمام والدكتور أحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، قد زاروا الموسيقار الكبير حلمى بكر داخل المستشفى للاطمئنان على صحته، وتمنيهم له بالشفاء العاجل.