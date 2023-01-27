شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد يعبر عن سعادته بعرض "كيرة والجن" فى مهرجان روتردام السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج مروان حامد عن سعادته البالغة بعرض فيلم "كيرة والجن" في مهرجان روتردام السينمائي الدولي في دورته الـ 52، حيث يعرض الفيلم أيام 28 و29 يناير الجاري و2 فبراير المقبل ضمن فعاليات المهرجان.

ونشر مروان حامد عبر حسابه على "فيس بوك" صورة لبوستر الفيلم بمواعيد عرضه، معلقًا عليها: "يسعدني اختيار فيلم كيرة والجن، للمشاركة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي كجزء من برنامج "Limelight"، الذي سيعرض أفلامًا رائجة اعتبارًا من عام 2022".



مروان حامد

"فيلم كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.