شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "نقطة تحول": استغرقنا فى تصويره 7 أيام وأشكر المتحدة على دعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد نور، مخرج فيلم "نقطة تحول" بين الألم والأمل لـ"الخليج 365" والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إن العمل استغرق تصويره حوالى 7 أيام ما بين الإسكندرية وعدة أماكن للجيش والشرطة، مضيفًا أن الشركة المتحدة وفروا لنا أشياء كثيرة وأوجه الشكر لهم على دعمهم.

وأضاف جلسنا مع شخصيات نماذج حية من القوات المسلحة منهم النقيب أحمد نجيب الذى أخذ عبوة ناسفة من الإرهابيين، وبعدها تم بتر قدميه وحقق حلمه في مجالات أخرى، كذلك المقدم إسلام وغيرهم الذين حققوا نجاحات فى غير مجال عملهم.

وأشار من المقرر عرض الفيلم غدا على مجموعة من قنوات المتحدة، وتستغرق مدته حوالى 45 دقيقة.

وتعرض قنوات المجموعة المتحدة غدًا الفيلم التسجيل نقطة تحول (بين الألم والأمل) والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ احداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو

وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الاصابات .

الجدير بالذكر أن الفيلم يناقش كيف أستطاع الأبطال من مصابي العمليات ان يحولوا تلك الآلام العظيمة التي مروا بها والمحنة الكبيرة ، الي منحة وامل جعل بعضهم يحققهم البطولات الرياضية رغم الإصابة والبعض الآخر يعود الي عملة في أماكن مختلفة غير قتالية لكنه يقدم نموذج جديد للإبداع والتفاني من أجل الوطن.