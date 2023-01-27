شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى لـ أنغام: لحنت أول أغنية لزميلتى فى المدرسة بسبب إعجابى بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم محمود العسيلى، في لقائه مع أنغام ببرنامجها "أنغام" المذاع عبر قناة dmc، عن بدايته الفنية وأول لحن وزعه وهو صغير في المدرسة.

وقال محمود العسيلى: "المزيكا بتمثل حاجة كبيرة في حياتى من وأنا صغير وكل واحد في أسرتى أهتم بده بطريقته سمعت وفهمت الموسيقى من والدى وأمى كانت بتحس أن المزيكا بتفرق في نفسيتى وأصرت أنى أتعلم موسيقى وتعلمت على أيد معلمتى في المدرسة وجبت بيانو دى بدايتى والموضوع اتطور ولحنت وأنا عندى 10 سنين ووزعت الأغانى من وأنا صغير ولحنت أول أغنية لوحده كنت معجب بها في المدرسة".

يحيى النجم محمود العسيلى حفلاً غنائياً فى دبى، يوم الأحد المقبل، ومن المقرر أن يقدم عسيلى خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، التى يتفاعل معها الجمهور.

وكان قد طرح المطرب محمود العسيلى أغنيته الجديدة "الدلوعة"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى على فتح الله.

وطرح العسيلى يوتيوب مؤخراً أحدث أعماله الغنائية، أغنية تحمل اسم "دوم دوم"، من كلمات الشاعر تامر حسين، ويتعاون فيها عسيلى مع الملحن عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وتم طرحها أيضا على محطات الراديو المختلفة.