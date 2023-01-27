شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية رامى مالك مع أدوار السير الذاتية بعد تعاقده على فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل رامى مالك ذى الأصول المصرية بات مرتبطاً وعاشقاً لتجسيد أفلام السير الذاتية، وذلك بعدما نال جائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل قبل 4 أعوام، حينما لعب دور المغني الراحل فريدي ميركوري في فيلم تم عرضه عام 2019 وحقق به شهرة واسعة.

رامى مالك مؤخراً بات على أبواب العودة لأدوار السير الذاتية، بعدما تعاقد على دور البطولة في فيلم يتطرق إلى قصة حياة الممثل الذى ذاع صيته وقت الأفلام الصامتة، باستر كيتون، وذلك خلال مشروع فني يساهم في إنتاجه أيضًا وفقًا لمقال نشره موقع Variety.



الممثل الذى يجسد شخصيته رامى مالك

يأتى ذلك بعدما حصل آخر أفلام رامى مالك Amsterdam على تقييم شىء، وصل إلى 33% من قبل 243 ناقدا عالميا، و62% من قبل أكثر من 500 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل يوم 7 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و14 دقيقة.

الفيلم تدور أحداثه فى ثلاثينيات القرن العشرين، ويقوم ببطولته كل من رامى مالك، مارجوت روبى، وكريستيان بيل، وتايلور سويفت، وزوى سالدانا، وأنيا تايلور جوى، وجون ديفيد واشنطن، ومايكل شانون، وكريس روك، وروبرت دى نيرو، وأخرجه "ديفيد أو راسل"، البالغ من العمر 64 عامًا، والفيلم الكوميدى الغامض تم تصويره فى لوس أنجلوس في الفترة بين يناير 2021 إلى مارس 2021.

فيلم أمستردام تدور أحداثه حول طبيبًا وممرضة ومحاميًا هم أصدقاء ومشتبه بهم رئيسيون فى جريمة قتل وقعت فى الثلاثينيات، والفيلم هو الأول للمخرج ديفيد منذ فيلمه Joy 2015 ، بطولة جينيفر لورانس، 32 عاما.