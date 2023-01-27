شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رجل لمضايقته كيم كارداشيان ومناداتها بـ"زوجتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بأنها حصلت على أمر القبض المؤقت من الأمن على رجل يدعى جوموني فيكتور زيجلر، لمضايقتها عدة مرات بتصرفات مخيفة، بدأت القصة فى أواخر شهر ديسمبر الماضى عندما صرح جومونى، بأنه اتصل بـ"كيم" عدة مرات وجاء إلى منزلها ووقف لساعات منتظرا أن تراه، وكان يراقب كل تحركاتها، حسبما نشره موقع the sun.

وحسب التقرير لم يكتف الرجل بذلك، بل نشر العديد من الرسائل على الإنترنت يتحدث عن علاقة تجمعه بكيم، ويشير إلى أنها زوجته، فيما أكد محامي كيم، شون هولى، أن "زيجلر" أرسل العديد من الهدايا لها مثل خاتم زواج ألماسي ومفاتيح لغرفة فندق، وكان الأمر المخيف جدا بالنسبة لكارداشيان أن الشاب البالغ من العمر 28 عاما، لديه تاريخ إجرامى يتضمن أسلحة نارية والتهديدات نتجت عن اضطرابات عاطفية يعيشها، فيما من المقرر أن تنعقد أول جلسة استماع لـ"زيجلر" الشهر المقبل.



كيم كاردشيان

وعلي جانب آخر، يشار إلى أن نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كيم كاردشيان، فتحت النار على طليقها مغني الراب كاني ويست، حيث صرحت بأن تربية أبنائها الـ4 برفقة طليقها صعبة جداً، حيث إنها تبذل جهداً أكبر بعد انفصالها لإبقاء أبنائها بعيدين عن تصريحات والدهم الغريبة والخارجة عن المألوف.

كيم كاردشيان

وأضافت كاردشيان خلال حديثها لبرنامج بودكاست Angie Martinez IRl" أنها دائما ما تمنت أن يعيش أبناؤها علاقة صحية ومرتبطة بأبيهم كما كانت هي مع والدها الراحل "روبرت"، لكنها تفضل إبعادهم تماماً عنه وعن تصريحاته وتفكيره الذي يجلب العديد من التساؤلات حوله.

وأشارت إلى إنها ستحاول أن تكون مستعدة تماماً للرد على جميع أسئلتهم عندما يكبرون والتي تدور حولهم بسبب كاني، ولم يقتصر الأمر على الأبناء، بل علقت كيم أنها لا تستطيع الدخول في علاقة غرامية مع أي شاب حتى لا يتعرض لمواقف محرجة وتصرفات مخيفة من طليقها كما حصل في السابق مع حبيبها بيت دافيدسون.