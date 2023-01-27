شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة.. هكذا تظهر هالة صدقى فى مسلسل "سره الباتع" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هالة صدقى فى بطولة مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف وإنتاج شركة سينرجى، حيث تواصل تصوير مشاهدها فى العمل، وتظهر هالة خلال الأحداث بدور سيدة ريفية وهذا ما يظهر فى الصورة التى ننشرها من كواليس العمل.



هالة صدقى من كواليس مسلسل سره الباتع

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

وفى سياق آخر تصور هالة صدقى أيضاً مسلسل "العمدة" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فهيم، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وكانت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط قرمازي، قد كرمت هالة صدقي، فى افتتاح الدورة الـ33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس، وقالت هالة صدقي لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بتكريمها لأن التكريم من خارج مصر له معنى خاص لها، خاصة أنها ترفض الكثير من التكريمات من العديد من الجهات التي تشعر أنها لا تضيف لها.