شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: ما حضرتش لشخصيتى كممثلة فى "روليت" وصورت الفنانة كإنسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نجلاء بدر عن كواليس موافقتها على تقديم حكاية "روليت" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" وتجسيد دور ممثلة خلال الأحداث، وقالت فى ندوة ”الخليج 365”: "المنتجة مها سليم هى من اختارتنى لتقديم هذ العمل، وأنا ما اخترتش الدور، فعندما كلمتنى إن عندها ورق حلو وإنى أقرأه، أعجبت جداً بالفكرة، واختلاف طريقة التناول والقضية أيضاً جديدة ووافقت على الفور".

وأضافت نجلاء: "يشاء القدر إن رجلى اتكسرت وقت بداية تصوير المسلسل قلت لها إنى متجبسة ولو مستعجلة ممكن تشوف حد تانى غيرى ردت عليا إن محدش هيعمله غيرك، وبعد ما رجعت وقبل ما أفك الجبس عملت جلسات مع المخرج معتز حسام وطلبت نضال الشافعى قلت له إنى ما اشتغلتش معاك قبل كدا وأتمنى إننا نلتقى علشان نكسر حدة اللقاء الأول ونشتغل على الورق، والحقيقة التحضير للعمل دا كان مهم جدا لأن التنفيذ كان سهل".

وأكدت نجلاء بدر أنها لم تحضر لشخصية شيرين التى قدمتها فى حكاية "روليت" وقالت: "ما حضرتش للشخصية لأنى مش هحضر لشخصيتى كممثلة، لكن لو هعمل دور واحدة ريفية أو دكتورة أو مهندسة أو غيرها من الشخصيات أكيد هحضر وأشوف تفاصيله، إنما ممثلة فأنا هعمل نفسى، ولذلك قربتها لطبيعتنا وشكلنا وحياتنا العادية كممثلات، وعلى فكرة الدموع اللى كانت بتنزل دى، أنا لا حطيت دموع ولا كنت عاملة حسابى إنى هعيط، وسبت المشاهد زى ما تيجى لدرجة إن كان فيه مشاهد ما كنتش عاوزة أعيط فيها وعيطت فالحالة كانت حلوة".

وتابعت نجلاء: "الأحلى في روليت إننا تجردنا من المهنة فاحنا ليه بنشوف البنى آدم من خلال مهنة، وبتمنى نشيل فكرة المهنة من تعريف نفسنا للناس، وأنا تجردت إنى أصور الفنانة كما يراها الآخرون وصورتها إنسانة كما هي موجودة في الواقع، وبالنسبة للمكياج فلم أضعه كثيراً فكان بالنسبة لى له دور وانا مش بعترف بالمكياج غير إنه يكون مناسب للموقف".

يذكر أن نجلاء بدر قدمت بطولة حكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" التي تم عرضها على قناتى cbc وcbc دراما ومنصة watch it الرقمية الأسبوع قبل الماضى، وشاركها البطولة نضال الشافعي، إنجى شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم وماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.