إلهام شاهين تُطالب بمنظومة ضريبية تُساعد الفن المصري

قالت الفنانة إلهام شاهين إن كل الفنانين الذين ينتجون، يتعرضون لخسائر، مطالبة بوجود منظومة ضريبية تساعد الفن المصري.جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر.

ودعت إلهام شاهين إلى المزيد من الحريات في الموضوعات، مشيرة إلى أن الصناعة الفنية لديها مشكلة مع الرقابة على المصنفات الفنية، وأنها تقصد الحرية المسؤولة وليست الحرية المنفلتة.

وأدار الحوار خلال الجلسة النقاشية الإعلامية آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبد الباقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النقابة.

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