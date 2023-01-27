شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يحيى حفلاً غنائياً فى دبى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمود العسيلى حفلاً غنائياً فى دبى، يوم الأحد المقبل، ومن المقرر أن يقدم عسيلى خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، التى يتفاعل معها الجمهور.



محمود العسيلى

وكان قد طرح المطرب محمود العسيلى أغنيته الجديدة "الدلوعة"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى على فتح الله.

وكانت آخر حفلات محمود العسيلى، في موسم الصيف في الساحل الشمال ومدينة العلمين الجديدة، وقدم محمود العسيلى خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة والتي حققت نجاحا كبيرا بعد إطلاقها منها "مجنونة، تبات ونبات، اوعى تخاف، سهلة وبسيطة، وجع الهوى، انا وانتى" وغيرها من الأغاني.

وطرح العسيلى يوتيوب مؤخراً أحدث أعماله الغنائية، أغنية تحمل اسم "دوم دوم"، من كلمات الشاعر تامر حسين، ويتعاون فيها عسيلى مع الملحن عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وتم طرحها أيضا على محطات الراديو المختلفة.

ويحل النجم محمود العسيلى، ضيفاً في برنامج "أنغام" التي تقدمه النجمة أنغام على قناة Dmc، وذلك يومى الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويتحدث العسيلى خلال الحلقة عن أعماله الغنائية التي قدمها في مشواره الغنائى، كما يتخلل الحلقة فقرات غناء وموسيقى من النجمين محمود العسيلى وأنغام.