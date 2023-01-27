شكرا لقرائتكم خبر عن قدم الشر بشكل كوميدى وتميز بخفه دمه.. ذكرى ميلاد فؤاد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان فؤاد أحمد، حيث إنه من مواليد 27 يناير من عام 1936، أحد عباقرة الفن المظاليم وصل حبه لفنه إلى أن فقد بصره حتى يتقن دوره.

التحق الفنان الراحل فؤاد أحمد بكلية الأداب بعد إنهائه الثانوية العامة وكانت تلك رغبة والده، لكنه كان يعشق التمثيل فعقب إنهائه الدراسة بكلية الأداب التحق على الفور بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وأثناء الدراسة قدم العديد من الأدوار الكوميدية وكان هدفه أن يصبح فنانا كوميديا ولكن كان للمخرجين رأى آخر، فقد أختطفه المخرجين لأدوار الشر.

قدم العديد من أدوار الشر فى الأفلام والمسلسلات والمسرحيات لكن شره كان بنكهة مختلفة وبرغم من براعته فى تقديم الشر إلا أنه خلف الشاشات عرف بطيبة قلبه وبخجله الشديد وإبتسامته الدائمة.

أصيب الفنان الراحل فؤاد أحمد بفقدان البصر عندما كان يقدم شخصية هامان فى مسلسل محمد رسول الله وذلك بسبب مكياج الشخصية، وظل بقية حياته كذلك وابتعد عن الساحة الفنية، إلا أنه عاد لتقديم آخر أعماله وهو مسلسل "جحا المصرى" عام 2002، وهو فاقد البصر، وقد قدم الراحل الكثير من الأعمال منها مسرحية عشان خاطر عيونك، ومسرحية بجامليون، ومسرحية اللص والكلاب، ومسلسل منين أجيب ناس ، ومسلسل السيرة الهلالية ، ومسلسل الخديعة، فيلم رجل لهذا الزمان، وفيلم القطار، وفيلم خلى بالك من عقلك، وفيلم خمسة باب.

وكان آخر أعماله مسلسل "جمهورية زفتى" الذى شارك فيه وهو فاقد البصر كليًا، وابتعد فؤاد أحمد قبل وفاته بسنوات عن التمثيل، وتوفى فى 15 أغسطس 2010 عن عمر يناهز 74 عامًا.



