شكرا لقرائتكم خبر عن "لسه فاكر" على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المعهد العالى للفنون المسرحية العرض المسرحى "لسة فاكر"، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح المعهد بأكاديمية الفنون.

العرض تحت إشراف الفنان مجدى كامل، والديكور تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، ومن تأليف محمد مرسي، إضاءة: عبد الله صابر، مكياج : مارينا بارز موسيقي عبدالباري سعد ، تنفيذ موسيقي : عادل العرقي، دراما حركية بوسي الهواري ، مساعد مخرج حبيبة الحسيني ، وأغنية الحب عيب من كلمات : عبدالله صابر ، ألحان : سالم الوشاحي ، توزيع موسيقي : محمد عبدالجليل ، غناء : أمنية حسن - سالم الوشاحى.

مسرحية لسة فاكر توليفة تجمع بين الرومانسية والكوميديا الساخرة حول رجل يخرج من السجن ويقرر أن يستعيد ذكرياته وحكاياته مع الفتيات، وما مر به من مرحلة الابتدائية حتى دخوله السجن.

يذكر أن مسرحية لسة فاكر قدمت من قبل بفرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح، على مسرح ليسيه الحرية، وكانت ضمن عروض مبادرة "المؤلف مصرى"، وهى المبادرة التى أطلقها البيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتى تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسى، لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب على الإبداع.



لسة فاكر علي مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية