شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج هانى عفيفى يكشف تفاصيل عرضه "ولا فى الأحلام" المقرر عرضه 2 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج المسرحى هانى عفيفى تفاصيل عرضه الجديد "ولا فى الأحلام"، والمقرر عرضه يوم 2 فبراير حتى 19 مارس على مسرح قصر النيل بوسط القاهرة، حيث قال لليوم السابع: يعتبر عرض "ولا فى الأحلام" هو التعاون الثانى بينى وبين مؤلف العرض إبراهيم موريس، حيث قدمنا سوياً منذ خمس سنوات عرض "ليلة" وحقق نجاحاً جماهيريا ونقدياً كبيرا.

وتابع : عرض "ولا فى الأحلام" هو عرض غنائى استعراضى من إنتاج شركة المسرح الغنائى المصرى، فى إطار كوميدى رومانسى فى ستينيات القرن الماضى فى أحد أحياء القاهرة، حيث يعكف المخترع على اكتشاف دواء يؤثر على العقل الباطن لتصبح أحلام كل من يتناول دواءه أحلاما سعيدة وتتحقق كل طموحاته في الأحلام.. ويجرب برجل اختراعه على أخيه الأصغر سفرجل فنرى تأثير الدواء على حياته وعلاقته بالآخرين بين الحلم والحقيقة .

عرض ولا في الأحلام تأليف وألحان إبراهيم موريس، بطولة منى هلا ومحمد عبده وهاني عبدالناصر وشادي عبد السلام ومنار الشاذلي وحبيبة وتالا رضوان ونادين براي وبهاء الطومباري وكريستين عشم وروبير أمير.. ديكور محمد الغرباوي أزياء مروة عودة استعراضات سالى أحمد.. المخرجون المساعدون رنا موريس، محمود طنطاوى، فتحى إسماعيل، وإخراج هانى عفيفى.



ولا في الأحلام