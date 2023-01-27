شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان إبداع 11 يقرر تأجيل التحكيم النهائى لمجال التأليف المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان إبداع 11 تأجيل التحكيم النهائى لمجال التأليف المسرحى لعام 2023، ولم تعلن موعداً جديداً لإعلان النتيجة.

ويقدم مهرجان "إبداع 11" 17 مجالًا للتسابق من المجالات الأدبية والعلمية والفنية، ومن مسارات التسابق، مجال التأليف المسرحى، والتى تحمل جائزتها هذا الموسم، اسم "عميد المترجمين" وهو الكاتب والمترجم، والأديب والناقد، محمد عنانى.

وتشكلت لجنة التحكيم فى المرحلة النهائية لمسابقة التأليف المسرحى، من الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنان محمود الحديني، والكاتب والمؤلف المسرحي محمد أبو العلا السلاموني ، وقد وضع مهرجان «إبداع 11» الضوابط والأحكام والشروط للمشاركة في مسابقة التأليف المسرحي، وهي المشاركة بنص مسرحي من فصل واحد، أن يكون النص جديدًا ولم يسبق له الفوز في مسابقة أخرى.

كذلك أن يكون العمل "النص المسرحى" إبداعًا أصيلًا وغير مقتبس من أى نص آخر بأى لغة عربية أو أجنبية ويُعبر عن قضايا مصر الاجتماعية والسياسية والتراثية، وأن تكون لغة النص المسرحى اللغة العربية (الفصحى أو العامية) شعرًا أو نثرًا.