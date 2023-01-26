شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاوى مع زوجها فى ظهور نادر لهما بسبب عرض موضة فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة ونجمة هوليود آن هاثاوى بإطلالة مميزة مؤخراً أثناء إطلالتها فى أمسية ظهرت فيها بصورة نادرة مع زوجها آدم شولمان أثناء حضورهما عرض فالنتينو هوت كوتور خلال أسبوع الموضة فى باريس، ولم تخالف هاثاوى التوقعات حول عشقها للموضة بإطلالة مميزة للغاية عبر فستان قصير تميز على طريقة جلد الفهد.



ان هاثاوى وزوجها

من ناحية أخرى سبق وكشفت الممثلة العالمية آن هاثاوى عن أهم أمنياتها التى تحلم بتحقيقها خلال الفترة الحالية والقادمة فى السنوات المقبلة، أثناء حوارها مع مجلة فوج، قائلة أنها تحلم بصنع أكبر عدد ممكن من الذكريات مع عائلتها، قائلة: "أهم هدف لي هو البقاء بصحبة عائلتي والاستمتاع معهم بأمور تصير ذكريات مميزة في المستقبل".



آن هاثاوي وزوجها

ان هاثاوي متزوجة من آدم شولمان ولديهما ابنان هما جوناثان روزبانكس شولمان بالغ من العمر ستة أعوام، وجاك شولمان لم يتخط العامان من عمره، وبصدد دخول عامها الـ 40، لذا أكدت على رغبتها فى الاستمتاع بالحياة بشكل مختلف بصحبة عائلتها.

وكانت الممثلة الشهيرة آن هاثاوى بدت بإطلالة مميزة للغاية مؤخراً أثناء حضورها فعاليات الترويج لفيلمها المقبل Armageddon Time، والتى تلعب فيه دور شخصية تبلغ سن الرشد ويسلط الضوء على قوة الأسرة وسعى الأجيال إلى تحقيق الحلم الأمريكي.

هاثاوي ظهرت بإطلالة مميزة للغاية من خلال فستان فضى مطرز، خلال فعاليات الحدث الذى أقيم في مدينة نيويورك.

من ناحية أخرى كانت الممثلة آن هاثاوى كشفت العديد من الأسرار حول كواليس دور سيدة الأعمال ريبيكا نيومان في مسلسلها الجديد WeCrashed، أثناء استضافتها ببرنامج The Late Show With Stephen، مؤكدة أن شخصيتها تأثرت كثيراً بالدور التي تجسده ضمن الأحداث قائلة: "الشخصية انعكست على حياتي الخاصة، فمثلاً أصبحت امارس اليوجا بصورة مستمرة".