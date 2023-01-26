شكرا لقرائتكم خبر عن صبري فواز وخالد جلال ومي كساب وريهام عبد الحكيم في عزاء والد مي فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل، عدد من الفنانين لتقديم العزاء في وفاة والد مي فاروق والمقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وهم، مي كساب، ريهام عبد الحكيم صبري فواز، المخرج خالد جلال.

وحرص علي حصور العزاء منذ الدقائق الأولى وتقديم واجب العزاء في وفاة والد المطربة مي فاروق، كل من بشرى، لقاء سويدان، لقاء الخميسي، ايهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه.

توفي فاروق إبراهيم والد مي فاروق في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "أبويا سابنى ومشى.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص عدد من الفنانين والموسيقيين على نعي الراحل ومواساة مي فاروق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنانة مي كساب، التي كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "خالص التعازي لأختي وصديقتي المطربه مي فاروق في وفاة المغفور له بإذن الله والدها نسألكم الفاتحة والدعاء".

وكانت شيعت جنازة فاروق إبراهيم والد المطربة مى فاروق أمس الأربعاء من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر ثم تحرك الجميع إلى مقابر الأسرة بأكتوبر، واقتصرت الجنازة على الأقارب وأصدقاء مى المقربين.