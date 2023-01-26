شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل، اليوم الخميس، الفنان إيساف بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، فى حضور عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ الفنان أحمد تهامى والملحن حسام البيجرمي والمطرب مصطفى محفوظ والفنانة إلهام عبد البديع والملحن وليد سامى.

يذكر أن المطرب إيساف يشارك بأغنية تحمل اسم "بحبك" من كلمات عادل سلامة وألحان أحمد محيي وتوزيع مونتى ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من حكاية "بنات السباعى" من مسلسل "حد فاصل"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتخوض من خلاله الفنانة ريم البارودى أولى بطولاتها في الدراما خلال هذه الحدوتة التي تدور في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل، واخراج تامر حمزة.

كما انتهى مؤخرًا المطرب إيساف من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "عشان راجل"، من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وطرح مؤخرًا المطرب إيساف أغنية "قلبها" وهى من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع محمود صبرى، وإخراج أحمد جيلانى.



































