شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "اثنين للإيجار" يحصد أمس 140 ألف جنيه فى أول أيام عرضه فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "اتنين للإيجار" أمس الأربعاء إيرادات بلغت 139 ألفا و98 جنيها، فى أول أيام عرضه فى السينمات المختلفة، ضمن موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2023.

فيلم "اتنين للإيجار" بطولة بيومى فؤاد، محمد ثروت، ايمان السيد، عارفة عبد الرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، ايناس مكى، وتأليف أسماء غازى وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث.



اتنين للايجار

وكان مخرج الفيلم شادى على قد كشف لـ"الخليج 365" أن "اتنين للإيجار" يتضمن أكثر من حكاية على غرار فيلم "200 جنيه" الذى تم عرضه العام قبل الماضى، مشيراً إلى أن الموضوع يعتمد على وجود فنان ضيف شرف، يلعب دور البطولة للحكاية، ويعتبر ضيوف الشرف كلمة السر في أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي تشويقي.

ويعرض في السينمات حالياً أفلام "نبيل الجميل أخصائى تجميل" بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد وتأليف أمين جمال وإخراج خالد مرعى، و"شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد وحاتم صلاح وإخراج بيتر ميمى، و"أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى وإخراج محمود كريم، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، تارا عماد.