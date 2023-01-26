شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قماح يطرح "ليه خسرتك" من ألحانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد قماح أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "ليه خسرتك" من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح.

تقول كلمات الأغنية :

لو يوم ما أنتى جيتى وفي حضني اترميتي

وشكيتي وبكيتي بدموع

ماكنتش عندك بشدة وسيبتك

يارتني قبلت الرجوع

مسمعتش كلامك مشوفتش آلامك

خسارة

كان ممكن أقرر بحبك بحبك

كان ينهي الموضوع

وحل الفنان محمد قماح ضيفا على تليفزيون الخليج 365، وتحدث عن أغنيته الجديدة مع النجم اللبناني جاد شويرى "موج"، وعن أعماله الفنية القادمة مع عدد من نجوم الفن، وعن أزمة أغنية الفنان فارس الجديدة واتهامه بسرقة اللحن.

وقال محمد قماح: "أغنية موج فكرتها أنها تتماشى مع أجواء الصيف، وتكون بشكل جديد، وأنا بشتغل مع جاد شويرى في كذا حاجة وألبومه الجديد، وأما سمع تراك الأغنية عجبته جدا وكتبنا الكلام سوا، وطلعت بالشكل اللى عاوزينه، وعامل اتحاد شراكة مع جاد وهنعمل أكتر من حاجة سوا، وبناخد رأى بعض، وهو مبتكر وبيفهم في كل حاجة والمزيكا، وبنطلع بأفكار جامدة".

وأضاف محمد قماح: "الناس افتكرت إنى سارق لحن أغنية فارس الجديدة وهو اللحن بتاعى أصلا وكان الأول لفارس، وحصلت مشكلة واتأجلت الأغنية، وبعد كدة خدها مطرب اسمه مصري، ولسوء الظروف منجحتش مع مصري ومجبتش المشاهدات اللى أنا متوقعها، وفارس رجع كلمنى عاوز اللحن تانى قلتله اتباع، وكان عارف القصة ونزلنا الأغنية ومغلطتش لأنه حقى، وفى نفس الوقت كلمت مصري قولتله حابب أعملك تراك تانى هو مردش عليا، وعمل مشكلة ووقفها ورجعت الأغنية تانى، وفى أكتر من أغنية جديدة بعملها مع فارس، وإن شاء الله الناس تنبسط من توليفه الأغانى اللى بنعملها، وفى عدد من الأغانى الجديدة مع حمادة هلال وساندى".