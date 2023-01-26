شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سكارليت جوهانسون خلال كواليس فيلمها عن الفضاء Project Artemis والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون خلال كواليس أحدث أعمالها التى تصورها حالياً فيلم Project Artemis، حيث بدت فى إطلالة عبارة عن فستان قصير، وفقاً لما ذكره تقرير موقع ديلى ميل الذى أكد أن العمل سيعرض على إحدى المنصات.

كما بدت سكارليت فى صورة أخرى وهى تفتح باب سيارة Tesla، ولم يتم الإفصاح عن أى تفاصيل بشأن الفيلم، والذى من المعروف أن أحداثه تدور حول سباق الفضاء فقط.



سكارليت جوهانسون

ولا تعد تلك الصور الأولى من الفيلم، حيث سبق ورصدت أعين المصورين الممثلة سكارليت جوهانسون وتشانينج تاتوم أثناء مواصلتهما تصوير فيلمهما القادم الذى يتطرق لعالم الفضاء.



سكارليت جوهانسون

من ناحية أخرى احتفلت الممثلة سكارليت جوهانسون فى 22 نوفمبر من العام الماضى بعيد ميلادها، بعدما حققت نجاحًا كبيرًا خلال مسيرة طويلة قامت خلالها ببطولة العديد من الأفلام الهامة عبر مسيرة مطولة، وحفلت بفضل جمالها أيضاً بشهرة كبيرة وإعجاب قطاع كبير من الجمهور ممن أثنوا عليها وأحبوها.

وترتبط النجمة سكارليت جوهانسون بالممثل كولن جوست​ وتمت خطبتهما رسمياً في وقت سابق من العام الجاري، كما تعتبر من أهم نجمات هوليود ممن يحظين بشعبية كبرى.