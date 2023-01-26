شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يسيطر على المطربة مى فاروق فى عزاء والدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت المطربة مى فاروق العزاء فى والدها والمقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذى وافته المنية أمس الأربعاء، وسيطرت حالة من الحزن الكبير عليها.

توفى فاروق إبراهيم والد مى فاروق فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "أبويا سابنى ومشى.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص عدد من الفنانين والموسيقيين على نعي الراحل ومواساة مي فاروق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنانة مي كساب، التي كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "خالص التعازي لأختي وصديقتي المطربه مي فاروق في وفاة المغفور له بإذن الله والدها نسألكم الفاتحة والدعاء".

وكانت شيعت جنازة فاروق إبراهيم والد المطربة مى فاروق أمس الأربعاء من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر ثم تحرك الجميع إلى مقابر الأسرة بأكتوبر، واقتصرت الجنازة على الأقارب وأصدقاء مى المقربين.