شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح: صناعة الإعلام مكلفة جدا والاستثمار فيها قرار كبير ويحتاج دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سألت الإعلامية منة الشرقاوى المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال ندوة "نحن والإعلام" المقامة حاليا بمعرض الكتاب فى دورته الـ 54 "هل صناعة الإعلام تحتاج استثمارا وضخ أموال أكثر؟".

ليرد حسام صالح، قائلا: "سؤال معقد صناعة الإعلام مكلفة جدا والإعلام التقليدى بيبقى له بعض الأدوات ديجتال، ومهما كنا بنتنافس بنتكامل، وصناعة الإعلام متكاملة، ومهما بنتنافس بنتكامل عشان نقدم حاجة متكاملة للمتلقى، وإحنا قدام صناعة مكلفة جدا والاستثمار فى الإعلام قرار كبير ويدرس دراسة مهمة، عندنا منصة watch it، منافسة للمناصات الرقمية الأخرى ولو مش عليها كل ما هو جذاب للجمهور فى ثانية ممكن يقلب على منصة تانية".

وأردف فى حديثه: "عمر ما التكنولوجيا هتخفى مهن لكن هتغيرها، والميتافرس هبسطه هو عبارة عن بحط العالم الافتراضى مع العالم الواقعى فى مكان واحد، زى كان فى لعبة second life بتعمل شخصيتك فى اللعبة وحصلت مشاكل اتوقفت وطلع بعديها المزرعة السعيدة خلقت استقبال لو نقارنها بالسوشيال ميديا عندك أصدقاء بتتواصل معاهم من خلال تعليق ولايك ولما تقابله فى الحقيقة كأننا قابلنا بعض امبارح وفى الحقيقة إحنا ما قابلناش بعض من سنة".

أما الكاتب الصحفى محمود مسلم قال "التريند هو قضية الرأى العام لو إنت تجاهلته هتبقى بعيد وتختلف من قناة لتانية إزاى هتناقش الموضوع وشوفنا مهازل على القنوات، وقلت لما بقى فى منظومة والتريند محدش هيقدر يمنعه وأنا مع فكرة تعالج التريند إزاى".

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.



































































