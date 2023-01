شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو بانديراس: الأزمة القلبية التى تعرضت لها من أفضل الأشياء فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى أنطونيو بانديراس أن النوبة القلبية التى تعرض لها فى عام 2017 كانت "واحدة من أفضل الأشياء" التى حدثت له، بسبب المنظور الجديد لحياته الذى وجده بعد ذلك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث ناقش الممثل الإسباني البالغ من العمر 62 عامًا التجربة في مقابلة أجريت معه مؤخرًا للترويج لفيلمه الجديد Puss In Boots: The Last Wish.

ويلعب بانديراس في فيلم الإنيميشن الشخصية الرئيسية في العمل، والتي لعبها من قبل في فيلم Shrek 2 عام 2004، و Shrek The Third عام 2007، و Shrek Forever After عام 2010، و Puss In Boots عام 2011.



أنطونيو بانديراس

يدور الفيلم الجديد Puss In Boots: The Last Wish اثناء تعلم القط أنه قد استنفد ثمانية من حياته التسعة، ويشرع في رحلة للعثور على النجم الصوفي Last Wishing Star لاستعادتها.

وعند سؤال بانديراس إذا شعر بأنه سيخسر فرصته في الحياة، أجاب قائلا: "لقد أصبت بنوبة قلبية منذ ستة أعوام، وربما كان ما حدث أحد أفضل الأشياء التي حدثت في حياتي، وكان الأمر أشبه بوضع النظارات ورؤية ما هو مهم ".

وتابع بانديراس قائلا "عدت إلى إسبانيا، وبدأت أنظر إلى حياتي المهنية من وجهة نظر مختلفة، لذا أشعر أننى اتصل بـ شكل ما مع الشخصية التي ألعبها في هذا الفيلم، وأعتقد أن العمل يرسل رسالة جميلة، وأعتقد أنه تم تقديمها بشكل صحيح"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".