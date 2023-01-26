شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح: الإعلام التقليدى والرقمى منافسان ومكملان لبعضهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الإعلام التقليدى والإعلام الرقمى وهل هما مكملان لبعضهما أم منافسين، خلال الندوة المقامة حاليا بمعرض الكتاب فى دورته الـ54 بعنوان نحن والإعلام.

وقال حسام صالح: "الحقيقة لما بنكلم الإعلام التقليدى وأدواته والإعلام الرقمى بشكل قوى وهل هما منافسين ولا مكملين لبعض هما بيكملوا بعض فى وقت وبينافسوا بعض فى وقت آخر".

وأضاف فى حديثه: "فيه 85 مليون جهاز متصل بالإنترنت عايشين عليه وجنبهم الأدوات التقليدية، زى واحد راكب العربية سمع الراديو وراح المكتب مسك الموبايل ورجع البيت اتفرج على التليفزيون، مكملين لبعض، الناس بتتجمع قدام التليفزيون فى دراما رمضان وهى عادة اجتماعية ومتابعة الديجتال ليها قياسات مختلفة وما فهوش هزار، ووسائل الإعلام التقليدى كانت بتصنف الشخص على كذا حاجه زى سنه ونوعه لكن على الديجتال التصنيف مختلف تماما".

وتابع "لما تيجى تطلع قناة تليفزيونية جديدة مش بتطلع كده لوحدها لازم دلوقتى يبقى معاها تطبيق وسائل تواصل الاجتماعى وعليه مستخدمين كمان".

ندوة "نحن والإعلام" مقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 بحضور كل من المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و الإعلامى خيرى رمضان و الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ و الإعلامى محمد هانى وتدير الندوة الإعلامية منة الشرقاوى.