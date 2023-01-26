شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "المطاريد" يحصد 304 آلاف جنيه فى أول أيام عرضه فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "المطاريد" لأحمد حاتم أمس الأربعاء 304 آلاف و278 جنيها فى أول أيام عرضه فى السينمات المختلفة، ضمن موسم منتصف العام الدراسي 2023.

تدور أحداث فيلم "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

كواليس فيلم "المطاريد"

وطرح صناع العمل مؤخرًا الإعلان التشويقي للفيلم، والذي ظهر فيه الفنان أحمد حاتم وهو يستعرض بثقة كبيرة قدراته التدريبية في تكوين فريق فريد من نوعه لكرة القدم، متحديا بذلك حسن شحاتة مدرب كرة القدم المصري الشهير، بينما تنم هيئة وتصرفات أعضاء الفريق بعكس ما توحي به كلمات حاتم، فإلى أي مصير سيقوده فريق المطاريد؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الفيلم، وظهر الفنان يونس شلبي بدور والد أحمد حاتم المتوفي.

يذكر أن آخر أعمال "حاتم" مسلسل "أنا وهي" الذي قام ببطولته بمشاركة الفنانة هنا الزاهد، والذي عرض خارج السباق الرمضاني، وهو من تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وشاركهما بطولته أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.