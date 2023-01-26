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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب "نصابة" بمشاركة الجزائرى ديدن كانون والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يطرح محمد رمضان الكليب خلال أيام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" عقب الانتهاء من عمليات المونتاج، ولأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيي، وتنفيذ محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج أنيس سيبتي.
وفى سياق آخر يصور محمد رمضان مسلسله الجديد "العمدة" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبلأ، وبشارك فى بطولة العمل زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فهيم، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.
محمد رمضان والجزائرى ديدن كانون
محمد رمضان وديدن كانون
محمد رمضان وديدن كانون من كليب نصابة