شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب "نصابة" بمشاركة الجزائرى ديدن كانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد رمضان، من تصوير كليب أغنيته الجديدة نصابة بمشاركة نجم الرابر الجزائري ديدن كانون، والكليب تم تصويره بمنطقة الأهرامات، كنوع من الترويج للسياحة المصرية وإبراز المعالم السياحية.

ومن المقرر أن يطرح محمد رمضان الكليب خلال أيام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" عقب الانتهاء من عمليات المونتاج، ولأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيي، وتنفيذ محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج أنيس سيبتي.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية كليب أغنية على وضعنا الذي طرحه على مؤخرا على "يوتيوب"، وشاركه الغناء نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية، وصرح رمضان عن هذا التعاون قائلاً: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

وفى سياق آخر يصور محمد رمضان مسلسله الجديد "العمدة" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبلأ، وبشارك فى بطولة العمل زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فهيم، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.