“آخر أيام العزوبية” .. فنان مصري شهير يحتفل بزفافه مساء اليوم

كتب امير فتحي في الخميس 26 يناير 2023 05:47 مساءً - يحتفل الفنان إيساف مساء اليوم الخميس بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني في أحد أماكن المناسبات بمدينتي بحضور الأهل والأصدقاء المقربين .
وشارك إيساف متابعيه عبر حسابه على موقع “انستجرام” بصورة طريفة، ظهر بها مرتديا روب باللون الأخضر .. وكتب في تعليقه عليها: “آخر أيام العزوبية .. عقبالكم لما تلبسوا البورنوس” .
كما نشر إيساف مساء أمس مقطع فيديو وثق من خلاله استعداده لاستلام بدلة الزفاف، وقال: “مش أنا عريس، أنا نفسي مش مصدق .. دلوقتي جاي استلم البدلة وبكرة تتفرجوا وأنا لابسها” .
وأرفق الفنان إيساف مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه: “والدعوة عامةً وهتبقي أحلي لمة إن شاء الله” .
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