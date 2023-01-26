شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين لتليفزيون الخليج 365: إصابة حلمى بكر بفيروس كورونا شائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية تفاصيل الأزمة الضحية التى تعرض لها الموسيقار الكبير حلمى بكر خلال الفترة الماضية.

وقال محمد عبد الله لتليفزيون الخليج 365 خلال مداخلة هاتفية إن الموسيقار الكبير شعر بتعب وتم نقله إلى المستشفى، حيث كان يعانى على مدار الأيام الماضية من مشاكل فى وظائف الكلى.



دكتور محمد عبدالله في مداخلة مع علي الكشوطي على تلفزيون الخليج 365

وتابع: "شعر بالتعب وتم نقله إلى المستشفى وفضل حوالي 7 أو 8 أيام عنده مشاكل في الكلى وارتفاع ضغط الدم، وضربات قلب سريعة، الحمد لله قدروا يرجعوا وظائف الكلى، والنقابة وقفت جنبه من أول يوم لحد ما تم نقله إلى غرفة عادية وخرج من العناية المركزة"، نافيا ما أثير حول إصابته بفيروس كورونا المستجد "الموضوع عضوي مافيش أي كورونا زي ما أشيع والناس كانت بتزوره عادي".

وكان الدكتور عاطف إمام عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق كشف عن خروج الموسيقار حلمي بكر من العناية المركزة ونقله إلى غرفة عادية، ونشر صورة تجمعه بالموسيقار من داخل المستشفى عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "الآن وبعد انتقال الموسيقار الكبير حلمي بكر من العناية المركزة إلى غرفة بالمستشفى الحمد لله صحته بحالة جيدة وتمنياتي لسيادته بالشفاء العاجل إن شاء الله".