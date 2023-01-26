ديمة قندلفت تُلقن أنغام درسًا في الأدب.. بعدما قللت الأخيرة من شأنها بحفل الـ Joy Awards.. ما قالته جعل المطربة تغلق حسابها على السوشيال ميديا!

كتب امير فتحي في الخميس 26 يناير 2023 03:50 مساءً - ردت الفنانة ديمة قندلفت على تصريحات الفنانة أنغام في حفل Joy Awards الذي أقيم مساء السبت الماضي في العاصمة السعودية الرياض.

في التفاصيل، قالت أنغام التي حصلت على جائزة (المطربة المفضلة)، حيث سلماها الجائزة كل من الفنان السوري سامر المصري والفنانة السورية ديمة قندلفت، ولكن عند صعود أنغام إلى المسرح، للحصول على درع التكريم، قالت أمام الجميع: «كنت منتظرة أبو ناصر يسلمها لي بس مش مشكلة».

لترد من جانبها قندلفت على الواقعة، وتقول عبر حسابها الخاص على موقع التدوين تويتر: «تعلمنا احترام المسرح، خشبة وجمهور وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك، بتخونن الكلمة بالتعبير عن الذات أنغام كل التوفيق».

أول رد لـ سامر المصري على تصرف أنغام

وبعد ان التزم سامر المصري الصمت لايام عقب الحادثة، فاجأ متابعيه على حسابه عبر انستغرام، بعد ان نشر صورة له عبر خاصية القصص القصيرة، ارفقها بتعليق: “برد ولا ما برد”، طالبا بالمقابل تدخّل الجمهور ومساعدته بحسم قراره.

أصالة تعلق على الواقعة

ودخلت أصالة على خط الأزمة وأثارت جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب حذفها تغريدة فسّرها الكثيرون بأنها تتعارض مع سلوك الفنانة المصرية أنغام في حفل توزيع جوائز الترفيه “جوي أووردز” Joy Awards.

وجاء في تدوينة أصالة: “بسّ لو الإنسان فينا بيقدر يقول شو لازم يقول (من وجهة نظره) كنّا كتير ارتحنا، بسّ للأسف أنا من الناس اللي الكلمه بتتفسّر عندهم تريليون تفسير، لذلك مارح أعطي رأيي بموقف بيدل على لؤم وتعالي وأنا اللي بتمنّى أضرب كفّين كلّ اللي بيفكّر حاله غير لأنّه ما حدا غير”.

وردّت أصالة في تغريدة لاحقة على تساؤلات متابعيها حول سبب حذف سابقتها: “قصّة بلا طعمة وفشّيت شوي خلقي ومافي داعي تبقى لأنّه المهم اليوم استنّونا بأحلى برنامج “سعودي آيدول” مع أحلى وأطيب لجنه وصنّاع وموهوبين”.

يُذكر أن خلافاً قديماً دبّ بين المطربتين أصالة وأنغام، حين تزّوجت الثانية من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي كان متزوجاً من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان، الزوج السابق للأولى. كما أن أصالة كانت المرشحة المنافسة أمام أنغام للفوز بجائزة (المطربة المفضلة لعام 2022) خلال حفل Joy Awards.

أنغام تغلق حسابها على إنستجرام

وبعد تفاقم الأزمة، قررت الفنانة المصرية أنغام، وبشكل مفاجئ، إغلاق حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام“، بعد الانتقادات التي طالتها خلال الأيام الأخيرة.

وجاء الهجوم على أنغام بسبب كلمتها التي قللت من شأن زملائها على المسرح، بعد تسلمها جائزة أفضل مغنية لعام 2022، باختيار الجمهور. وهو ما رآه البعض أمرًا تسبب في إحراج الفنانة السورية ديما قندلفت، والفنان سامر المصري، اللذين كرماها في المهرجان.

حفل أنغام المقبل

يشار إلى أنه من المقرر أن تحيي أنغام حفلاً غنائيًا بمهرجان هلا فبراير في الكويت، مع الفنان مطرف المطرف، يوم 9 فبراير المقبل، ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياتها المحببة لجمهورها.

أحدث أغاني أنغام

كانت المطربة أنغام، قد طرحت فيديو كليب أحدث أغنياتها باسم “عشان أرضيك”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وليد فايد.

جاء ذلك بعد ساعات من حصول أنغام على جائزة أفضل مطربة لعام 2022، في حفل توزيع جوائز joy awards متفوقة على نانسي عجرم وأصالة.

‎ونالت أغنية عشان أرضيك، والتي طرحتها أنغام مساء يوم الأحد إشادة جماهيرية كبيرة، وتجاوز عدد مشاهدتها 100 ألف مُشاهدة في أقل من يوم.

حفل joy awards

وشهدت مدينة الرياض مساء ليلة السبت توزيع جوائز joy awards لنجوم مصر والعالم العربي، وشهد الحفل تواجدا فنيا ورياضيا وإعلاميا كبيرا.

وحضر حفل JOY AWARDS العديد من النجوم منهم: يسرا، ورانيا يوسف، رحمة أحمد، أميرة أديب، محمد عبدالرحمن توتا، علاء مرسي، محمد فراج، بسنت شوقي، سامر المصري، وياسمين صبري، الإعلامية وفاء الكيلاني، الإعلامي رامي رضوان، الإعلامية بوسي شلبي، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، رامز جلال، ريم مصطفى، روجينا، أشرف زكي، سيد رجب، شيرين رضا، شريف سلامة، سلمى أبو ضيف.

وشملت قائمة حضور الحفل عددا من النجوم الأجانب، منهم: الممثلة التركية ديميت أوزدمير، الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا، والمخرج الأمريكي مايكل باي، وميل جيبسون، والممثل الهندي أميتاب باتشان، وإيسترا، وإنجين أكيوزيك.

جوائز joy awards

وتنافس على جائزة الفيلم المفضل في السينما الفنان أحمد حلمي، المخرج مروان حامد، المخرج بيتر ميمي، المنتج صادق الصباح.

بينما تنافس على جائزة أفضل ممثلة في السينما كل من النجمة منى زكي، منة شلبي، أسماء أبواليزيد، هند صبري، وأفضل ممثل في السينما يتنافس عليها النجوم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، تيم حسن.

وتنافس على جائزة أفضل أغنية للعام كل من ويجز، اليسا، أصالة، نانسي عجرم، سعد لمجرد، وينافس على جائزة أفضل مطربة في العام المطربة أنغام، نانسي عجرم، اليسا، أصالة.

وتنافس المطربون عمرو دياب، راشد الماجد، ماجد المهندس، عبدالمجيد عبدالله، على جائزة أفضل مطرب للعام الماضي، وأفضل مطرب صاعد .

وتنافس على جائزة أفضل لاعب في العام أشرف الحكيمي، محمد العويس، سالم الدوسري، يزيد الراجحي.

وتنافس على جائزة أفضل مسلسل باسل خياط، جمال سنان، جو بو عيد، منير الزعبي، عماد العنزي، وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة للمسلسلات التلفزيونية كل من هند صبري، هدى حسين، نادين نسيب نجيم، إلهام على.

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