صور جريئة.. مايان السيد تثير الجدل بجلسة تصوير في “البانيو”.. والجمهور: من قلة الأماكن!! – شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 26 يناير 2023 03:50 مساءً - شاركت الفنانة مايان السيد مع جمهورها جلسة تصوير جديدة، أثناء إقامتها في غرفتها الفندقية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، لحضور حفل مهرجان توزيع الجوائز Joy Awards يوم السبت 21 يناير الجاري.

ونشرت مايان السيد الصور عبر حسابها في «إنستجرام»، لينتقد متابعو الحساب اختيارها للتصوير في “البانيو” من خلال تعليقاتهم.

وظهرت مايان السيد في الصور داخل بانيو، مرتديه فستان سواريه باللون الأسود وشعرها منسدل على كتفيها، مع مكياج حدد عينهيا، زينت بعقد ماسي رقيق، واثارت الصور جدالا واسعا وانتقادات من الجمهور.

مايان السيد في JOY AWARDS

وظهرت مايان في هذه المجموعة من الصور بنفس الإطلالة التي حضرت بها حفل توزيع جوائز “JOY AWARDS” في نسخته الثالثة، الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية السبت الماضي.

اختارت مايان السيد فستانًا أسود من الستان، بتصميم عروس البحر من تصميم اللبناني رامي قاضي، ويبلغ سعره سعره 3600 دولار أي 108 آلاف جنيه.

وتعد الفنانة مايان السيد من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت، وينشرن العديد من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتحرص الفنانة مايان السيد، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها.

فيلم “هاشتاج جوزوني”

وعلى الصعيد الفني، كانت الفنانة الشابة مايان السيد قد احتفلت بنشر أول صورة لها بفستان الزفاف، ضمن الدعاية لفيلمها الجديد “فيلم هاشتاج جوزني”، الذي تم طرحه في السينمات في شهر نوفمبر الماضي.

وتحدثت الفنانة مايان السيد، عن إمكانية زواجها في الوقت الحالي بعد تداول العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة، عن ارتباطها، مشيرة إلى أنها لا تفكر في الزواج نهائيًا غير في سن 27.

وقالت مايان السيد في تصريحات تلفزيونية: ممكن أتجوز وأنا عندي 27 مثلًا عشان يبقى في وقت أجهز نفسي وممكن أتخطب الأول وبعدين يبقى في جواز وعمري ما هطلب من حد الجواز هو اللي يتقلي ويجيب صحابي كلهم كمان.

مايان كثفت من نشر مقاطع الفيديو والصور من كواليس تصوير الفيلم؛ ليظهر الانسجام الواضح بينها وبين أمير المصري، لدرجة أن متابعيها توقعوا أن تكون الصور من تحضيرات زفاف حقيقي، وقالت مايان إنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل، مشيرة إلى أنه أول عمل فني ترتدي خلاله فستان زفاف، لكن الأحداث ستكشف مفاجآت حول الفستان.

وأكد النجم أمير المصري وجود “كيميا فنية” بينه وبين الفنانة ميان السيد، مشيراً إلى رغبته بالتعاون معها في أعمال سينمائية، وقال إن تكرار التعاون بينهما في المستقبل، قد يجعلهما النسخة الجديدة من ديو النجم أحمد السقا والفنانة منى زكي.

وأضاف أمير، في المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم، بحضور جميع صناع العمل، أنه متحمس جداً للفيلم وهو كوميدي رومانسي، والفيلم مش موجود في السوق المصري، ومن السهل أن أخلي حد يعيط، لكن من الصعب أن أخليه يضحك. والفيلم بيضحك جداً جداً، وفيه توليفة من الفنانين الجامدين، وحابب أشتغل مع مايان من زمان.

وتابع أمير مؤكداً أنه لم يهتم بشـائعات ارتباطه ومايان السيد عاطفياً، وقرر التركيز في العمل، وأكد أن كل ما يتمناه نجاح الفيلم، وأيضاً عمل “ديو سينمائي” يجمعه بـ”مايان”، وأن يحققا نجاحاً كبيراً مشابهاً لنجاح ثنائية أحمد السقا ومنى زكي.

يُذكر أن “فيلم هاشتاج جوزني” الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي من خلال شخصية فارس “أمير المصري” الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد، ويواجهان العديد من الصعوبات، ويشارك في بطولته كل من الفنانين بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

“حلم حياتي” آخر أعمال مايان السيد في الدراما

وكان آخر أعمال مايان السيد الدرامية بطولتها لحكاية بعنوان “حلم حياتي” من الموسم الثانى لمسلسل “إلا أنا” الذى تم عرضه أواخر العام الماضى على قناة dmc، وشاركها في البطولة، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل وناقشت خلال الحكاية مرض التوحد.

مايان السيد تنتظر فيلم “بضع ساعات في يوم ما”

مايان السيد تنتظر عرض فيلم “بضع ساعات في يوم ما” الذي انتهت من تصويره منذ فترة، والفيلم السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

كشفت مايان السيد مؤخرًا عن تفاصيل دورها في هذا الفيلم قائلة: “دورا صعبا جدا أرهقني كثيرا ومتحمسة أن يراه الجمهور، وهي فتاة تعاني من مرض في الأعصاب يجعلها تكرر الكلام، وأتمنى أن أكون قدمته بشكل صحيح حتى يفهمه الجمهور بشكل جيد، كما حدث مع شخصية “خديجة” في مسلسل “إلا أنا” .

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