مفاجأة أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

كتب امير فتحي في الخميس 26 يناير 2023 03:50 مساءً - احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وسط فريق عمل مسلسلهما الجديد “ضرب نار” في مفاجأة لها .

ظهر أحمد العوضي في مجموعة من الصور تم تداولها على السوشيال ميديا برفقة ياسمين عبد العزيز من موقع التصوير إلى جانب العاملين بالمسلسل، والذي أحضر “تورتة” كبيرة تحمل صورا لها .

وسبق واحتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي وافق يوم 16 يناير .

فنشر أحمد العوضي صورتين عبر حسابه على موقع “انستجرام”، ظهر بهما برفقة ياسمين عبد العزيز .

وتضمنت إحدى الصور لقطات تجمع الثنائي في سنوات ارتباطهما منذ عام 2019 حتى عام 2023 .

وكتب “العوضي” في تعليقه على الصور: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي .. العمر كله في نجاح وصحة ودايما مبسوطة” .

وردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على تهنئة زوجها في تعليق لها على المنشور جاء فيه: “وأنت طيب يا حبيبي” .

وفي سياق آخر كان قد أعلن الفنان أحمد العوضي مؤخرا عن بدء تصوير مشاهده بمسلسل “ضرب نار” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، ويجسد بها شخصية صعيدية تحمل إسم “الكوماندا جابر أبو شديد” .

ويشارك “العوضي” في بطولة المسلسل زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ونخبة من الفنانين من بينهم كلا من: سهير المرشدي، مها نصار ،هدى الإتربي، أحمد صادق وغيرهم .. ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري .