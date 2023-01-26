بيكيه ينشر أول صورة “سيلفي” مع حبيبته الجديدة

كتب امير فتحي في الخميس 26 يناير 2023 03:50 مساءً - شارك نجم كرة القدم الأسباني المعتزل جيرارد بيكيه متابعيه بصورة جديدة تجمعه بحبيبته الجديدة كلارا شيا، وهي الأولى لهما منذ انفصاله عن النجمة العالمية شاكيرا .

ظهر جيرارد بيكيه في الصورة التي تم التقاطها بطريقة “السيلفي” إلى جانب كلارا شيا أثناء تواجدهما في إحدى المطاعم، ولم يرفقها بأي تعليق .

وبهذه الصورة أكد بيكيه بشكل رسمي وجود علاقة عاطفية بينه وبين كلارا، والتي زعم الكثيرون إلى أنها سبب انفصاله عن شاكيرا بخيانته معها .

وكان قد أعلن نجم نادي برشلونة اللاعب الأسباني السابق جيرارد بيكيه في شهر يونيو الماضي في بيان رسمي مشترك بينه وبين النجمة الكولومبية شاكيرا عن انفصالهما رسميا .

فجاء في البيان: ”نأسف على تأكيدنا أننا ننفصل .. نتمنى احترام الخصوصية رجاءًا من أجل أطفالنا .. وشكرًا للجميع” .

ومن جانبها تحدثت النجمة العالمية شاكيرا وللمرة الأولى عن انفصالها عن جيرارد بيكيه في حوار مع مجلة (Elle) .

فقالت شاكيرا : ”من الصعب الحديث عن الأمر خصوصًا لأنه مستمر ومازلت أمر به .. أشعر أحيانًا أن هذا كله حلم سيئ وسأستيقظ منه في وقت ما” .

أشارت الفنانة الكولومبية إلى أن انفصالها عن بيكيه يختلف عن أي انفصال آخر نظرا لشهرتهما وجماهيرتهما وهو ما يؤثر عليها أكثر وعلى أولادهما أيضا .

وتابعت : ”هناك مصورون يخيمون أمام منزلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع .. ولا يوجد مكان يمكنني الاختباء منهم مع أطفالي إلا في منزلي، وهو ما يؤثر على الأطفال” .

أضافت شاكيرا أن توقيت وقوع الانفصال تزامن مع تعرض والدها لأزمة صحية تواجد على إثرها بالعناية المركزة مما صعب عليها الأمر .

وواصلت : ”كنت أعافر من جميع النواحي .. أعتقد أنها أصعب وأحلك فترة في حياتي ولكنني أعرف أن هناك نساء تمر بظروف أصعب من ظروفي” .

كما لفتت شاكيرا إلى أنها قد ضحت بسنوات عدة من مسيرتها ومشوارها الفني من أجل دعم بيكيه ومساندته قائلة : ”أراد لعب كرة القدم والفوز بالألقاب، وكان يجب أن أدعم” .

واستطردت : ”الأمر كان إما أن ينهي عقده مع برشلونة وينتقل معي إلى الولايات المتحدة حيث مسيرتي، أو أواصل أنا البقاء حيث يعمل هو” .

واختتمت : ”قررت التضحية وبذل الجهد، وضعت مسيرتي في المقام الثاني وانتقلت إلى أسبانيا لدعمه كي يلعب كرة القدم ويفوز بالألقاب، كان تصرفًا قائمًا على الحب” .