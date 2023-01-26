شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم المطاريد فى سينمات مصر بالتزامن مع انطلاق عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق شركات جى كرييشنز، سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية، نيو سينشري، فيلم سكوير وأوسكار فيلم المطاريد بجميع دور العرض السينمائية، التي ستشهد حضوراً حياً لأبطال الفيلم اليوم الخميس، حيث يتجولون في أوتوبيس ينقلهم إلى قلب الحدث وسط الجمهور.

وذلك على غرار ما يحدث مع فرق كرة القدم، ومع إطلاق الفيلم في جميع دور العرض، سينتقل أعضاء فريق المطاريد (أبطال الفيلم) إلى دور العرض السينمائية في جولات منظمة، بواسطة حافلة كبيرة، لكي يكونوا وسط الجمهور من أجل التفاعل الحقيقي معهم.

وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم)، الذى يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه فى الأرياف، بما فيها نادى كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادى فى العديد من المشاكل، والفيلم من إخراج ياسر سامى وتأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار.

ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد حاتم وإياد نصّار وتارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.