الليلة على الحجار ونجله فى الساقية إحياء للذكرى الأولى لرحيل شقيقه

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان اليوم الخميس 26 يناير النجم على الحجار ونجله أحمد على الحجار حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح ساقية الصاوى تحت شعار "ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار"، ومن المقرر أن يقدم الحجار مجموعة من أغانيه التي شكلت علامات في مشواره الفني منها: متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبو الأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، يا موجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوى، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان.

وكان الفنان على الحجار قد كشف عن تفاصيل وفاة شقيقه الملحن أحمد الحجار فى شهر يناير من عام 2022 قائلاً: عندما غنيت في أول حفلة لي كانت من أغنية أخى الحبيب أحمد الحجار، وموت الأخ صعب للغاية، خاصة أخ الفارق العمري بيننا عام ونصف فقط.

وأضاف الفنان على الحجار، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة "سى بى سى"، أن علاقته بشقيقه الراحل كانت متشابكة في الكثير من الأمور، موضحًا أن أحمد الحجار كان يلحن له طوال الوقت، لذلك كانا طوال الوقت ملتصقان ببعضهما، متابعًا: أخي من أكثر الملحنين الذين فهموا أين أكثر المناطق الجيدة في صوتي، فكان صديقا وأخا.

وتابع الفنان على الحجار: كنت أنا وشقيقى طوال الوقت لازقين في بعض للغاية، حتى بعد ما تزوجنا وأنجبنا ولم نستطع ترك بعضنا لمدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع، مستطردًا: شقيقى لم يقول لنا أنه مرض بشيء ولم يذهب لدكتور طوال حياته، كاشفًا موقفه بعد معرفته بوفاة شقيقه قائلاً: ابنه عصام كلمني قالي تعالى فروحت، وشلت الغطاء من على وشه ولقيته بنفس الهدوء والسكينة والرضا اللي بتكون دايمًا مرسومة على وجهه وهو عايش، وكان ضهره للسرير يشاهد اللاب توب على مباراة بلياردوا وكوب الشاي واخد منها بوقين، ولم يضايقه أحد ولا تعب ولا أي شيء، رحل في سلام شبه شخصيته، فكان طول عمره راضي رغم كل المتغيرات العجيبة التي قد تجعله غاضب.