مطالبة برلمانية بسحب الجنسية الأردنية من منذر رياحنة

كتب امير فتحي في الخميس 26 يناير 2023 02:47 مساءً - يواجه الفنان الأردني منذر رياحنة موجة من الانتقادات والهجوم على خلفية فيلمه الأخير “الحارة”، والتي كان آخرها من جانب البرلماني الأردني والمطالبة بسحب الجنسية منه .

حيث هاجم النائب الأردني سليمان أبو يحيى في جلسة برلمانية فيلمي “الحارة” و “بنات عبد الرحمن”، واصفا إياهما بأنهما من الأعمال الهابطة التي يجب التصدي لها .

وفيما يخص فيلم “الحارة” أشار النائب سليمان أبو يحيى إلى أنه يحتوي على ألفاظ نابية، كما أنه صور المنطقة التي تم تصويره بها في الأردن وكأنها مستنقع للأعمال التي تسئ إلى البلد .

فقال: “الأفلام الهابطة التي يتم تداولها مؤخرا باب الحارة وبنات عبد الرحمن واللي على شاكلتها، هذا الممثل عندما سئل على الفضائيات أجاب بعذر أقبح من ذنب” .

تابع “أبو يحيى”: “فقال إنه هذا واقع وصور الأردن إنه هذا مستنقع لهذه الأفعال وهذه الألفاظ المسيئة التي أساءت للأردن وللشعب الأردني وأساءت للمنطقة التي تم فيها التصوير” .

أضاف: “وقال إن هذا حرية إعلامية، وهذا بالصراحة بالنسبة لي سقطة إعلامية .. هذا الممثل لا يشرفنا ولا يمثلنا وأطالب الحكومة بسحب الجنسية منه” .

واصل النائب الأردني: “أنا بحكيله اتعلم من الأتراك اللي بيمثلوا مسلسلات تاريخية صار الواحد يتغنى فيها، مثل أفلام عن تاريخ الأردن وتكون رافع معنوي في ظل الهم والفقر اللي يعيشه المواطن الأردني” .

وطالب النائب سليمان أبو يحيى المحامين برفع دعاوى قضائية على الفنان منذر رياحنة دون ذكر اسمه واصفا إياه ب”الممثل الهابط” .

وكانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام قد سمحت بعرض فيلم “الحارة” في دور السينما بالأردن، بداية من شهر يونيو إلى شهر أغسطس الماضيين، بعد حذف بعض الألفاظ النابية من العمل .

فيما بدأ عرضه على منصة نتفليكس في بداية شهر يناير الجاري دون حذف الشتائم والألفاظ النابية من مشاهده .. ويشارك في بطولته: عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي .