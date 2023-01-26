“تشبه والدها في كل شئ”.. معتصم النهار ينشر صورة جديدة مع إبنته ساندرا.. شاهدوا كيف كبرت وأصبحت نُسخة منه!

كتب امير فتحي في الخميس 26 يناير 2023 02:47 مساءً - فاجأ الممثل السوري معتصم النهار، جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر «إنستجرام»، بعد أن نشر عبر خاصية القصص القصيرة صورة جديدة جمعته بابنته ساندرا، في احدث ظهور لهما سويا.

وفي التفاصيل، ظهر معتصم النهار برفقة ابنته “ساندرا” في المصعد، حيث التقط صورة عفويا لهما عن المرآة،

وعلق عليها بالقول: “تشبه والدها في كل شيء”، اذ كان لافتا انه وابنته ارتديا ثيابا باللون عينه ونسّقا إطلالتهما بكشل مميز.

أحدث ظهور لـ معتصم الهار مع إبنته ساندرا

يذكر أن الفنان معتصم النهار تزوج من لين برنجكجي، عام 2015، وفي العام 2016 رزق منها بابنته الأولى ”ساندرا“.

طلاق معتصم النهار

وتحدث الفنان السوري معتصم النهار، عن سبب انفصاله عن زوجته لين برنجكجي، مشيرًا إلى أنهما قررا الانفصال حتى يبقيا على علاقة صداقة واحترام.

وقال معتصم النهار خلال تصريحات تلفزيونية: رأيت أننا إذا قررننا أن نستمر من أجل ابنتنا فإننا نوصل رسالة خاطئة لها، مضيفًا: اليوم أنا وأمها منفصلين ولكننا أصدقاء، وهي الرسالة الأفضل إننا نحتفظ بحد أدني من الاحترام والحب والمودة والسعادة، أفضل من إننا نكون في بيت واحد ونوصل شكل خاطئ للعائلة.

وأضاف: الأسرة بالنهاية أمان وأنا اضطريت أبذل جهد فوق طاقتي حتى أظل قريبًا من هذا الأمان، لذلك قررت أنا وطليقتي نكون ساكنين جمب بعض لمصلحة الجميع، فأحيانًا بتلاقي حلول لنبقى على 40 أو 50 في المية بالأمان اللي كنت عايشينه.

وأعلن معتصم النهار انفصاله رسميًا عن زوجته لين برنجكجي، وذلك بعد سنوات طويلة استمرت بينهما.

“خريف عُمر” أحدث أعمال معتصم النهار

وعلى الصعيد الفني، بدأ المخرج السوري المثنى صبح بتصوير مسلسل “خريف عُمر”، من إنتاج شركة “سما الفن الدولية”، ومن تأليف حسام شراباتي ويزن مرتجى، ومن المقرر أن يعرض في رمضان 2023.

وانضم النجمان معتصم النهار وعبد المنعم عمايري لبطولة المسلسل، فيما يشارك في بطولة العمل كل من الفنانين: سلوم حداد، كارمن لبّس، باسم ياخور، قمر خلف،

العمل اجتماعي معاصر يتكون من ثلاثين حلقة، ويقدم الأفكار برؤية جديدة، ضمن قالب بوليسي لا يخلو من التشويق والأكشن.

ويسجل الموسم الرمضاني المقبل، عودة المخرج السوري المثنى صبح للدراما الاجتماعية، بعد غياب عدة سنوات في الدراما السعودية والعربية، حيث حقق نجاحات كبيرة بمسلسل “العاصوف” و”من شارع الهرم إلى”، وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحات كبيرة وتصدرت أعلى نسب المشاهدة.

وتعود شركة “سما الفن الدولية” بمسلسل “خريف عُمر” بعد انقطاع إنتاجها لأعمال درامية اجتماعية، آخرها كان مسلسل “فوضى” عام 2018، وتعود الشركة للمنافسة بهذا العمل الاجتماعي الجديد، بعد أن كان آخر ما أنتجته، هو “بقعة ضوء” في جزئيه 14و 15.

آخر أعمال معتصم النهار

ويُشار إلى أن آخر أعمال معتصم النهار مشاركته في «مسلسل صالون زهرة»، والذي دارت أحداثه في إطار رومانسي وكوميدي وهو يروي قصص معاصرة للنساء وعلاقاتها مع الرجل والأصدقاء، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم معتصم النهار، نادين نسيب نجيم، طوني عيسى، رشا بلال، لين غرة، أنجو ريحان، زينة مكي، والمسلسل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بو عيد.

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