شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على الوسط الفنى فى المغرب بوفاة خديجة أسد عملاق المسرح المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا الفنانة المغربية خديجة أسد والتى توفيت فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ70 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وحرصت نقابة المسرحيين المغاربة والسينما والتليفزيون، بالإضافة لمؤسسة بيت الثقافة وعدد من الفنانين على نعيها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، خاصة لما تمتعت به الراحلة من مسيرة فنية طويلة أبرزت فيها موهبتها بصورة خاصة على خشبة المسرح.



خديجة أسد

وأكدت وسائل إعلام مغربية أن الراحلة نُقلت الليلة الماضية إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء، قبل مغادرتها إلى منزلها بطلب من أسرتها بعد تدهور وضعها الصحي وضعف استجابة جسدها للعلاج بسبب انهاكه بالمرض.

جدير بالذكر أن الفنانة المغربية الراحلة خديجة أسد هي زوجة الفنان المغربي الراحل سعد الله عزيز، والذي شكلت معه ثنائياً فنياً رائداً لأكثر من ثلاثين عاماً، حيث أخرجا ومثلا العديد من المسرحيات والمسلسلات التليفزيونية والسينمائية من أشهرها السلسلة التلفزيونية "لالا فاطمة" التي أصبحت خديجة معروفة باسمها.