شكرا لقرائتكم خبر عن خان شاكيرا معها.. بيكيه يؤكد علاقته بكلارا شيا وينشر صورة برفقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الكثير من الجدل الذى اشتعل بعد أغنية شاكيرا الجديدة، اتخذ جيرارد بيكيه قرارًا سيجعل العالم بأسره يتفاعل مع أخباره من جديد، حيث إنه لم يتحدث عن علاقته الجديدة علنًا بأى شكل أو شكل، حتى نشر صورة مع كلارا شيا مارتى، الفتاة التى زعم أنه خان شاكيرا معها.



بيكيه

وشارك بيكيه صورة سيلفى مع كلارا على حسابه الرسمى على Instagram وترك التعليقات مفتوحة للجميع لترك ردود أفعالهم.



بيكيه وحبيبته الجديدة

ولا تزال المغنية الكولومبية شاكيرا تتمتع بنجاحها، حيث إن أغنيتها الجديد رقم 1 على منصة Spotify، ولا يزال من غير المعروف حجم الأرباح التي حققتها حتى الآن لكننا نتحدث بالتأكيد عن ملايين اليوروهات.

يبدو أن مقطع أغنية شاكيرا، "لن أعود إليك، حتى إذا كنت تبكي أو تتوسل إليّ"، كان حقيقيًا، حيث تفيد التقارير الإعلامية، بأن بيكيه أراد العودة إلى شاكيرا، لكنها رفضت ذلك، وفي حين أن هذه السطور قد لا تشير إلى محاولة حقيقية من قبل بيكيه لتسوية خلافاتهما، إلا أن تقريرًا من صحفى Univision جوردى مارتن، أضاف مزيدًا من الوقود إلى هذه الشائعات.

وزعم جوردى مارتن أن مصادر مقربة من شاكيرا ذكرت أن لاعب كرة القدم قرر إنهاء العلاقة في أبريل من عام 2022، لكن بعد شهر من مغادرته منزل الأسرة حاول إقناع شاكيرا بنسيان كل شيء والعودة إلى طبيعته، وأضاف جوردى مارتن: "ندم بيكيه على ترك شاكيرا وقرر المحاولة مرة أخرى"، ولكن نظرًا لأن هذا لم يكن احتمالًا ممكنًا، انطلق بيكيه لبدء حياته الجديدة مع كلارا شيا.

وبينما تعرف النساء دائما بقوة ملاحظتهن فيما يتعلق بالعلاقة مع شريك الحياة، كذلك اهتمامهن بأدق التفاصيل الحياتية، أشار - تقرير سابق - أن هذه الميزة ربما هى التى قادت النجمة شاكيرا لاكتشاف خيانة زوجها اللاعب السابق لبرشلونة جيرارد بيكيه لها، مع كلارا شيا مارتى، البالغة من العمر 23 عاما، حيث انخرط الزوجان فى خلاف مرير منذ أن افترقا بعد قصة حب استمرت 12 عامًا.

بيكيه وشاكيرا