شكرا لقرائتكم خبر عن جو ليجند يحتفل باستقبال مولوده الأصغر بصورة تجمعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المغنى جو ليجند على الاحتفال باستقبال مولوده الجديد، وشارك متابعيه لحظة التقاط صورة معه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وعلق عليها بكتابة :new love our ، وتفاعل معه متابعوه ممن حرصوا على تهنئته على استقبال مولوده الجديد من زوجته كريسى تيجان.

وكان الثنائى جو ليجند وكريسى تيجان كشفا عن استقبالهما أحدث مولود لهما بداية الأسبوع، وشاركا أول لقطة لمولودتهما الجديد من خلال صورة ظهرت فيها المولودة بصحبة أشقائها الأكبر سناً.



جو ليجند مع ابنه الأصغر

وتأتى ولادة كريسى تيجان بعدما شهدت معاناة فى أكتوبر من عام 2021، أى قبل مرور سنة ونصف، حينما فقدت جنينها، بعد 20 أسبوعا من الحمل.

وهو الأمر التى استرجعت ذكرياته مؤخرًا حينما كشفت كريسي تيجان عن قيامها باصطحاب صندوق يحمل رفات ابنها المتوفي "جاك" الذي فقدته بعد 20 أسبوعًا من الحمل نتيجة انفصال المشيمة في سبتمبر 2020، وذلك خلال سفرها بأي مكان مع طفليها لونا 5 سنوات، ومايلز 3 سنوات، مؤكدة أن أبناءها يطلبون ذلك باستمرار.

وقالت تيجان في تصريحات لها "عندما نذهب في إجازة أو شيء من هذا القبيل، فإنهم دائمًا ما يقولون "لا تنس الطفل جاك" ثم يتعين علي أن أحزم أمتعته، متابعة: "وبعد ذلك عندما نصل إلى حيث نحن ذاهبون، فإنهم يقولون: "يا إلهي ، يجب أن يكون عطشانًا"، "قد يبدو هذا جنونًا للناس، لكنهم سيضعون كوبًا صغيرًا من الماء بجانب صندوقه الصغير من الرماد. وهم يحبون حقًا أن يكونوا جزءًا منه".