شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "شارموفرز" تطرح ثالث أغانى ألبوم "كرفان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت فرقة شارموفرز أغنية "ملينا ليه" وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد "كرفان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته مع انطلاق العام الجديد 2023، والذى يحتوى على عدد من الأغانى المتنوعة، حيث تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة، وذلك عبر موقع "يوتيوب" وكل منصات الموسيقى الإلكترونية.

وتدور أحداث فيديو كليب الأغنية حول العلاقات الإنسانية بين الأشخاص، وما يحدث أحيانا من شعور بالملل مع مرور الوقت، فهناك اختلافات بين كل شخص وآخر حسب سنه، وظروفه، وتفكيره، بعد فترة ارتباط طويلة أو قصيرة، وهناك أيضا اختلافات بين كل شخص وآخر، بعد علاقة حب طويلة أو قصيرة.

أغنية "ملينا ليه" كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان - محمد الفاره- عادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.

وتأتي كلمات "ملينا ليه":

انا فاكر اول يوم كلمتك علي التليفون

دلوقتي صورنا عامله يجي مائة البوم

اتجمعنا من سنين و لبسنا دبلتين

حفرنا اسامينا و كنا مبسوطين

حبنا اصيل مكنش قشرة

اللي ما بينا اكيد مش بس عشرة

الحب اصله فكرة بس حبك انتي فطره

بفتكر انا الايام كان يكتر بنا الكلام

ليه العادي صعب بينا ما في حال علي الدوام

و لو زعلانة مني عرفيني لاني مش فاهم حاجة من الحاصل

و انا مين يطمني

قلقانة طب مانا كمان قلقان علي اللي ما بينا

و مين يتلام ما احنا اللي كنا بيقولوا علينا قصة حب من الافلام

و لا ده كان زمان

ده كان زمان

ملينا ليه ملينا ليه ملينا ليه بصى في عيني.

ملينا ليه ملينا ليه ملينا ليه اسمعيني المره دي